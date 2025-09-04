Малинин представил музыку к новой произвольной программе. Она называется «Голос»
Малинин представил музыку к новой произвольной программе. Она называется «Голос».
Программа, которая получила название A Voice («Голос») поставлена на треки The Ball – Asaf Avidan, The Smell of the Sea – Alan Mayer и Code Duello – Power-Haus.
Хореограф – Ше-Линн Бурн.
«Объять шторм. Моя история», – подписал Малинин.
Новая короткая программа Малинина поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Ильи Малинина
