Малинин представил музыку к новой произвольной программе. Она называется «Голос».

Программа, которая получила название A Voice («Голос») поставлена на треки The Ball – Asaf Avidan, The Smell of the Sea – Alan Mayer и Code Duello – Power-Haus.

Хореограф – Ше-Линн Бурн.

«Объять шторм. Моя история», – подписал Малинин.

Новая короткая программа Малинина поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown