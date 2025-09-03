Ксения Гущина: «Образы в программах совершенно новые, танцевальные и необычные. Мне в них комфортно»

Ксения Гущина рассказала о программах для нового сезона.

Сегодня фигуристка одержала победу на Кубке Санкт-Петербурга.

«Чувствую себя хорошо, сейчас начало сезона, много энергии и сил. Хочется выступать, накатывать программы, чтобы к главным стартам подойти в хорошей форме.

Какой из образов в новых программах более комфортный? Оба этих образа совершенно новые, танцевальные и необычные. Очень отличаются от того, что я катала до этого. Мне в них комфортно, мне они очень нравятся, надеюсь, что по ходу сезона я раскрою их намного сильнее.

Короткую программу ставил Артем Федорченко, произвольную – Илья Авербух с Еленой Масленниковой, дорабатывали ее с нашей командой – Александриной Дегтяревой, Дианой Митиной и Марией Тренькаевой.

Музыку на короткую программу («Big Spender») предложили Артем совместно с Александриной Сергеевной, мне понравилась идея. На произвольную («Come Together») музыку из первой части предложил Илья Авербух, а вторую – наша команда. Соединили, получилось необычно», – рассказала Гущина.