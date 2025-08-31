«Все должно быть максимально виртуозно». Туктамышева назвала фигуристов, чьи программы хочет увидеть в новом сезоне

Елизавета Туктамышева рассказала, чьи программы хочет увидеть в новом сезоне.

«Три постановки, которые я очень жду.

Это точно Мэдисон Чок – Эван Бейтс . Я всегда обожаю их катание, практически все программы мне нравятся, и мне не терпится увидеть, что они подготовили на этот сезон. Я видела уже отрезки их испанского танца, и это было уже хорошо. Мне не терпится посмотреть, как это будет с костюмами, с эмоциями на публике – мне кажется, это должно быть очень круто. Ну, ждем!

Конечно же, это Каори Сакамото . Очень хочется увидеть ее в комфортных образах, чтобы это было прям попадание в самую точку.

И, конечно, жду программы Ильи Малинина . Мы все, наверное, очень ждем, что же на этот раз он придумает. Надеюсь, что постановки будут не менее яркими, чем в прошлом году. Но так как он ставил одну из программ или даже две у Ше-Линн (Бурн) – мне кажется, что все должно быть максимально виртуозно», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева .