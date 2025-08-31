Яна Рудковская: «Когда от Тутберидзе уходят – это предатели, а когда от нас – это она всех облагодетельствовала. Такой подход меня не устраивает»

Яна Рудковская высказалась об отношении к уходам фигуристов от тренеров.

«Я тебе объясню, что происходит. Майское [трансферное] окно, пошел клич по всем городам и регионам – можно перейти, мы готовы к просмотру. В команду Этери Георгиевны приходит огромное количество детей. Они приходят к ней уже подготовленными спортсменами, которые три-три прыгают, четверные прыжки, аксель в три с половиной оборота. Конечно, она видит, что они офигенные, и их берет.

Они соревнуются, крутятся в этой группе – из них выживают и доходят до взрослых лучшие спортсмены. Что, не так? Так. Что, Сережа Давыдов плохой тренер? Кто знает Сергея Давыдова? Никто не знает. Хотя 50% детей с ультра-си в этой стране воспитал Сергей.

А потом они ему пишут посты: «Дорогая команда, спасибо за бесценно прожитые годы, за то, что вы нас всему научили, но нам надо идти дальше». Куда идти дальше, друзья мои? Вас всему научили, вы обучились четверным прыжкам, всем тройным. Куда еще лучше?

А как? За второй оценкой в команду Тутберидзе, так как она может воспитать олимпийских чемпионов. Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты. Те, кого она не взяла, идут к Плющенко. Представляешь, и Сарновских она не взяла, и Титову, и история была с Соней Муравьевой – Тутберидзе ее тоже не взяла. Кому она отказывает после просмотра, идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт.

Плющенко как раз создает с этими детьми, которых не взяли, конкуренцию на юниорском и на взрослом уровне. Именно с теми, кого она не взяла. Кто знает Давыдова, кто знает еще каких-то хороших тренеров? Вот, пожалуйста, Давыдов – это тот человек, который воспитал колоссальное количество детей, дал им прекрасную технику. Они пишут посты: «Дорогой такой-то, мы уходим. Нам надо двигаться дальше». Куда дальше? Непонятно. Дальше – за второй оценкой.

Поэтому я хочу сказать, что такой подход, что когда от нее уходят – это предатели, а когда от нас уходят – это она всех облагодетельствовала, взяв к себе, лично меня не устраивает. Это негативная сторона Этери Тутберидзе», – сказала Рудковская в интервью Евгении Медведевой.