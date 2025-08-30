Александр Галлямов: «Я понял, ради чего стоит дальше кататься – ради публики»

Фигурист Александр Галлямов рад возвращению на лед после травмы ноги.

Сегодня Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выступил с показательным номером на мастер-классе в «Игоре».

«Это непередаваемые эмоции. С марта до июля мы не выступали на публике.

Когда первый раз я выходил, то присутствовало волнение. Это приятное и забытое чувство, но и очень приятно с ним справляться.

Когда мы в прошлый раз выступили здесь, то я понял, ради чего стоит дальше еще кататься – ради всей этой публики. Это очень сложно передать словами», – сказал Галлямов.