Александр Галлямов: «Я понял, ради чего стоит дальше кататься – ради публики»
Фигурист Александр Галлямов рад возвращению на лед после травмы ноги.
Сегодня Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выступил с показательным номером на мастер-классе в «Игоре».
«Это непередаваемые эмоции. С марта до июля мы не выступали на публике.
Когда первый раз я выходил, то присутствовало волнение. Это приятное и забытое чувство, но и очень приятно с ним справляться.
Когда мы в прошлый раз выступили здесь, то я понял, ради чего стоит дальше еще кататься – ради всей этой публики. Это очень сложно передать словами», – сказал Галлямов.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости