Александр Галлямов: «Я понял, ради чего стоит дальше кататься – ради публики»

Фигурист Александр Галлямов рад возвращению на лед после травмы ноги.

Сегодня Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выступил с показательным номером на мастер-классе в «Игоре».

«Это непередаваемые эмоции. С марта до июля мы не выступали на публике.

Когда первый раз я выходил, то присутствовало волнение. Это приятное и забытое чувство, но и очень приятно с ним справляться.

Когда мы в прошлый раз выступили здесь, то я понял, ради чего стоит дальше еще кататься – ради всей этой публики. Это очень сложно передать словами», – сказал Галлямов.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
logoАнастасия Мишина
пары
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
