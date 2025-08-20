Федерация Санкт-Петербурга запустила рейтинг фигуристов: Дикиджи и Фролова – лидеры сезона-2024/25, Гуменник – 3-й

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга запустила рейтинг спортсменов.

Рейтинг представлен в тестовом режиме на сайте организации. Он основан на итогах соревнований, которые входят в официальные календари федераций России и Санкт-Петербурга.

Баллы зависят от уровня турнира, разряда и места. Более точные критерии опубликованы здесь .

В мужском катании рейтинг сезона-2024/25 по мастерам спорта возглавляет Владислав Дикиджи (2048 баллов), вторым идет Евгений Семененко (1888), третьим – Петр Гуменник (1840). Женский возглавляет Анна Фролова (1792), далее расположились Софья Муравьева (1568) и Ксения Гущина (1520).

Лучшими среди спортивных пар указаны Анастасия Мишина и Александр Галлямов (2240), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (2000), Ясмина Кадырова и Илья Миронов (1408). В танцах на льду – Екатерина Миронова и Евгений Устенко (1536), Алиса Абдуллина и Артем Крылов (736), Ульяна Ермакова и Егор Петров (496).