Куница выйдет в сезон с новой партнершей: «Ни в коем случае не бросаю Алену, но мне нужно подтвердить разряд»

Фигурист Георгий Куница планирует выйти в сезон-2025/26 без Алены Косторной.

Сейчас пара ожидает первенца.

« Я продолжаю тренироваться сам, но скорее всего, даже не скорее всего, а на 99% в эту первую половину сезона я выступлю на соревнованиях с другой девочкой. Я не бросаю Алену – нет, ни в коем случае, но мне нужно подтвердить разряд», – сказал Куница.

« В общем, я поддерживаю их. Иногда прихожу на тренировки и критикую. Люблю этим заниматься. Я хейтер», – добавила Косторная.

Косторная тоже скоро станет мамой, а пока – высокие поддержки и шутки про Обеликса