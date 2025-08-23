Куница выйдет в сезон с новой партнершей: «Ни в коем случае не бросаю Алену, но мне нужно подтвердить разряд»
Фигурист Георгий Куница планирует выйти в сезон-2025/26 без Алены Косторной.
Сейчас пара ожидает первенца.
«Я продолжаю тренироваться сам, но скорее всего, даже не скорее всего, а на 99% в эту первую половину сезона я выступлю на соревнованиях с другой девочкой. Я не бросаю Алену – нет, ни в коем случае, но мне нужно подтвердить разряд», – сказал Куница.
«В общем, я поддерживаю их. Иногда прихожу на тренировки и критикую. Люблю этим заниматься. Я хейтер», – добавила Косторная.
Косторная тоже скоро станет мамой, а пока – высокие поддержки и шутки про Обеликса
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Алены Косторной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости