Александр Энберт: «Рассказал о нашей лиге фигурного катания министру спорта. Надеюсь, впереди плодотворное сотрудничество»

Энберт пообщался с Дегтяревым по поводу любительской лиги фигурного катания.

Об этом серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт рассказал в соцсети. Он является главой любительской лиги фигурного катания «Наш спорт», которая проводит соревнования для непрофессиональных фигуристов.

«Рассказал о нашей лиге фигурного катания министру спорта. Надеюсь, впереди плодотворное сотрудничество», – написал Энберт.