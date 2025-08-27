Александр Энберт: «Рассказал о нашей лиге фигурного катания министру спорта. Надеюсь, впереди плодотворное сотрудничество»
Энберт пообщался с Дегтяревым по поводу любительской лиги фигурного катания.
Об этом серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт рассказал в соцсети. Он является главой любительской лиги фигурного катания «Наш спорт», которая проводит соревнования для непрофессиональных фигуристов.
«Рассказал о нашей лиге фигурного катания министру спорта. Надеюсь, впереди плодотворное сотрудничество», – написал Энберт.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Александра Энберта
