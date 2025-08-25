«Уверенно захожу на 23-й круг». Косторная отметила день рождения

Фигуристка Алена Косторная показала, как отметила день рождения.

24 августа чемпионке Европы и победительнице финала Гран-при исполнилось 22 года.

«Уверенно захожу на 23-й круг. Спасибо большое за поздравления», – написала фигуристка.

Сейчас Косторная и ее муж и партнер Георгий Куница ожидают первенца.

Косторная тоже скоро станет мамой, а пока – высокие поддержки и шутки про Обеликса