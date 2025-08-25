«Уверенно захожу на 23-й круг». Косторная отметила день рождения
Фигуристка Алена Косторная показала, как отметила день рождения.
24 августа чемпионке Европы и победительнице финала Гран-при исполнилось 22 года.
«Уверенно захожу на 23-й круг. Спасибо большое за поздравления», – написала фигуристка.
Сейчас Косторная и ее муж и партнер Георгий Куница ожидают первенца.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
