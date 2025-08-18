Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на соревнованиях самодельных летательных аппаратов в рамках фестиваля «Летфест»

Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на фестивале «Летфест».

Мероприятие пройдет в московском парке «Музеон» 23 августа.

Фигуристы возглавят команды на соревнованиях самодельных летательных аппаратов.

«В фестивале примут участие 20 команд. Их капитанами станут выдающиеся представители российского спорта и шоу-бизнеса, а также популярные артисты и блогеры.

Среди них двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева , нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова , олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин , чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон и многие другие.

Капитаны сформируют команды из своих подписчиков и вместе с ними испытают самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро. Запуски будут проходить с шестиметровой рампы.

Среди аппаратов ступа, ретро-машина, махолет, крылатый велосипед и хоккейная шайба. Конструкции оценят в номинациях «Креативность», «Шоу-талант» и «Расстояние полета». Среди членов жюри телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также представители спорта, музыкальной индустрии и медиа», – говорится в анонсе фестиваля.