  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на соревнованиях самодельных летательных аппаратов в рамках фестиваля «Летфест»
Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на соревнованиях самодельных летательных аппаратов в рамках фестиваля «Летфест»

Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на фестивале «Летфест».

Мероприятие пройдет в московском парке «Музеон» 23 августа. 

Фигуристы возглавят команды на соревнованиях самодельных летательных аппаратов.

«В фестивале примут участие 20 команд. Их капитанами станут выдающиеся представители российского спорта и шоу-бизнеса, а также популярные артисты и блогеры.

Среди них двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон и многие другие.

Капитаны сформируют команды из своих подписчиков и вместе с ними испытают самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро. Запуски будут проходить с шестиметровой рампы.

Среди аппаратов ступа, ретро-машина, махолет, крылатый велосипед и хоккейная шайба. Конструкции оценят в номинациях «Креативность», «Шоу-талант» и «Расстояние полета». Среди членов жюри телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также представители спорта, музыкальной индустрии и медиа», – говорится в анонсе фестиваля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Mos.ru
logoДмитрий Губерниев
мужское катание
logoАлексей Ягудин
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАнна Щербакова
logoДжефф Монсон
logoМихаил Сергачев
logoсборная России
logoКонстантин Тюкавин
