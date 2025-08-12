  • Спортс
  Роднина об отстранении россиян: «Надеяться, что Путин и Трамп договорятся и нас сразу пустят, это безграмотно. Не надо витать в облаках, стоит быть реалистами»
Роднина призвала не надеяться на допуск в спорте после встречи Путина и Трампа.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Спортсменов возвращают международные организации. Например, МОК (Международный олимпийский комитет) – это неправительственная организация. Надеяться на то, что два президента договорятся и нас сразу пустят, это безграмотно.

Вы чего ожидаете? Что мы можем поменять к Играм-2026, где многие отборы прошли? Не надо витать в облаках, стоит быть реалистами», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

На международных турнирах по олимпийским видам спорта россияне выступают либо в нейтральном статусе, либо отстранены от соревнований.

