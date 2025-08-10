  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева о том, как расслабляется: «Могу вечером выпить вина и послушать умных людей. Хожу на бачату потанцевать, клубы – не мое»
Туктамышева о том, как расслабляется: «Могу вечером выпить вина и послушать умных людей. Хожу на бачату потанцевать, клубы – не мое»

Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков на фан-встрече.

– Как относились учителя к пропускам уроков из‑за фигурного катания?

– Все все понимали, потому что к тому возрасту у меня уже были большие заслуги. Одноклассники сначала не понимали.

– Были какие‑то переломные моменты в твоей карьере?

– Я провела две недели на сборах, когда мне было 9 лет. Для ребенка сложно сепарироваться в это время от родителей. Второй раз было, когда я потеряла свою физическую форму, но всегда была мысль, что мне еще есть что сказать в фигурном катании.

– Что тебя успокаивает перед соревнованиями?

– Я нашла для себя фразу, что во вселенском масштабе мира это ничего не значит. Ненавижу холод, это единственное, что мне не нравится в нашем виде спорта.

– Как ты расслабляешься?

– Могу вечером выпить вина и послушать умных людей. Хожу на бачату, там могу потанцевать, клубы вообще не мое, – сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Туктамышева.

Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная России
