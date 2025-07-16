Александра Трусова: «Наш малыш максимально активен. Иногда приходится даже ловить, куда прикрепить датчики КТГ»

Александра Трусова рассказала о ходе беременности.

Фигуристка и ее супруг Макар Игнатов ждут мальчика.

«Были в Лапино. У меня уже 36 недель и, честно говоря, все это звучит как «уже совсем скоро».

У нас была третья процедура КТГ (кардиотокография – Спортс’‘). Наш малыш максимально активен. Иногда приходится даже ловить, куда прикрепить датчики – он вечно в движении.

Нам дали интересный прибор, слушать сердцебиение малыша дома, будем пробовать. В общем, полет нормальный», – написала Трусова.