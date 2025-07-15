Семененко о сборах с Ришо: «Находиться здесь – честь для меня. Я рад, что мне выпал шанс попасть на эти сборы»

Евгений Семененко поделился впечатлениями о сборе с Бенуа Ришо в Италии.

«Мне нравится смена обстановки, к тому же горы – это любимая тема Алексея Николаевича, он любит устраивать сборы на высоте. Конечно, тут здорово – мы с вами стоим у подножия Монблана, в прекрасном итальянском городке.

Но главное – работа. Здесь у меня есть шанс каждый день учиться хореографии Бенуа и одновременно сочетать ее с техникой Алексея Николаевича. Я ценю возможность заниматься с разными хореографами, а Ришо один из лидеров мировой хореографии в фигурном катании.

Находиться здесь – честь для меня, я рад, что мне выпал шанс попасть на эти сборы. Большая международная компания, ребята все талантливые. Так что атмосфера классная, к тому же многие говорят по-русски, а это приятно», – рассказал Евгений Семененко .

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа