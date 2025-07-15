Бенуа Ришо: «Без проблем могу сказать Мишину: мне не нравится, что вы сделали с программой»

Французский хореограф Бенуа Ришо не боится критиковать работу Алексея Мишина.

«У меня такой пиетет перед Мишиным не потому, что он обращается ко мне за постановками. Это как раз не самое простое: иногда от программы, которую я поставил его фигуристам, к соревнованиям мало что остается, ха-ха. Те же мои постановки для Семененко – меня много за них критиковали, но это, скажу мягко, не совсем те программы, которые я ему изначально ставил.

Я спокойно к этому отношусь. Я знаю, что умею, чего стою – но принимаю, что иногда мои программы будут серьезно отредактированы. Признаюсь, что я не сразу стал таким мудрым, ха-ха. Сначала мне это, конечно, не нравилось, я даже бесился.

Но я просто люблю Мишина и бесконечно его уважаю. Значит, в случае с его спортсменами бывает так – ничего страшного, я переживу.

При этом я без проблем могу ему сказать: мне не нравится, что вы сделали с программой. Мне кажется, поэтому у нас с Мишиным такие хорошие отношения: он знает, что я не побоюсь его реакции и буду с ним честен. Я говорю то, что думаю: если я считаю, что где-то его подвел вкус – так и скажу. И говорил, причем неоднократно.

Он признавался, что ценит это – у Мишина нет проблем с тем, чтобы признать, что он неправ», – рассказал Бенуа Ришо.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа