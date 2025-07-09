  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Генрих Гартунг: «В будущем надеюсь получить гражданство Германии. Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет»
3

Генрих Гартунг: «В будущем надеюсь получить гражданство Германии. Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет»

Фигурист Генрих Гартунг сравнил тренировочный процесс в России и Германии.

Гартунг перешел в немецкую сборную в мае 2024 года, в прошлом сезоне он занял седьмое место на юниорском чемпионате мира.

В России он тренируется у Виктории Буцаевой, в Германии работает на катке в Оберстдорфе. 

«По сравнению с Москвой для меня, в принципе, ничего не изменилось: у меня по три льда в день и еще ОФП. Здесь тренировка длится 50 минут, и за это время я успеваю сделать больше, чем в Москве.

Хотя там тренировка была более продолжительная — 1 час 15 минут. Час катаешься, а оставшиеся 15 минут думаешь: «Вроде я уже все сделал». Здесь времени меньше, однако все успеваешь, потому что начинаешь делать быстрее», — сказал Гартунг. 

Фигурист также рассказал об изучении немецкого языка и получении паспорта Германии. 

«Сейчас я нахожусь в Германии. В планах — подучить немецкий, так как раньше мне было не до этого: сдавал экзамены в России. Сейчас проще, потому что погружён в немецкоязычную среду. Когда постоянно слышишь язык, он лучше усваивается. Также пытаюсь общаться с Рией (Риа Шиффнер — тренер Генриха по вращениям), но пока получается не очень хорошо.

В данный момент нахожусь в Германии по визе. Сейчас работаем над получением вида на жительство. Существует два возможных пути: через статус этнического немца или по обычной процедуре — через постоянное проживание и работу в Германии. Мы двигаемся в обоих направлениях. В будущем надеюсь получить гражданство Германии.

Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет. Я не зацикливаюсь на этом, мне всего 17 лет, и все еще впереди. Для меня главное — оставаться здоровым и избегать травм», — заявил Гартунг. 

«Бесплатно тут ничего не бывает». Наш фигурист перешел в Германию: вот его детальный рассказ

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
мужское катание
logoсборная Германии
Генрих Гартунг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин, Гиларди и Амброзини, Теннелл, Гленн выступят на Гран-при Финляндии
56 июня, 17:46
Метелкина и Берулава, Аймо, Шайдоров, Хигучи, Чок и Бейтс, Лажуа и Лага примут участие в Гран-при США
56 июня, 17:25
Хазе и Володин, Левито, Чиба, Малинин, Гиллес и Пуарье будут участниками Гран-при Канады
26 июня, 16:38
Главные новости
Александра Трусова: «Скоро у меня 36 недель, я смогу тренироваться. Мне сказали, что можно начинать, потому что уже не страшно родить»
12сегодня, 18:01
Трусова о критике в соцсетях: «Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на свое. В любом случае, я сама решу»
11сегодня, 17:11
«В этом большое отличие Америки от России. В США ты целиком берешь ответственность за свою деятельность». Миронова и Устенко о сборах в Штатах
12сегодня, 13:28
Устенко о США: «На такси можно разориться. Надо ждать долго и платить много. В прошлом году за 10-15 минут езды от дома до ТЦ с нас взяли $80»
11сегодня, 13:17
«Загитова рождена быть лидером. Пыталась решить каждый наш вопрос». Миронова и Устенко о Кубке Первого канала
28сегодня, 12:59
Софья Муравьева: «Хореография Ришо – это что-то совсем новое для меня. Поначалу было не очень привычно, но сейчас я уже чувствую ее гораздо лучше»
11сегодня, 12:25
Садкова о новой короткой программе: «Очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится»
20сегодня, 11:23
Роднина о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года: «Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила»
19сегодня, 10:43
Кихира возобновила тренировки в группе Орсера. Японская фигуристка не выступала с сезона-2022/23 из-за травмы
53сегодня, 08:48
«Даже когда на часах 00:00, мы работаем вместе». Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой
59вчера, 19:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото