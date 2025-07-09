Генрих Гартунг: «В будущем надеюсь получить гражданство Германии. Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет»

Фигурист Генрих Гартунг сравнил тренировочный процесс в России и Германии.

Гартунг перешел в немецкую сборную в мае 2024 года, в прошлом сезоне он занял седьмое место на юниорском чемпионате мира.

В России он тренируется у Виктории Буцаевой, в Германии работает на катке в Оберстдорфе.

«По сравнению с Москвой для меня, в принципе, ничего не изменилось: у меня по три льда в день и еще ОФП. Здесь тренировка длится 50 минут, и за это время я успеваю сделать больше, чем в Москве.

Хотя там тренировка была более продолжительная — 1 час 15 минут. Час катаешься, а оставшиеся 15 минут думаешь: «Вроде я уже все сделал». Здесь времени меньше, однако все успеваешь, потому что начинаешь делать быстрее», — сказал Гартунг.

Фигурист также рассказал об изучении немецкого языка и получении паспорта Германии.

«Сейчас я нахожусь в Германии. В планах — подучить немецкий, так как раньше мне было не до этого: сдавал экзамены в России. Сейчас проще, потому что погружён в немецкоязычную среду. Когда постоянно слышишь язык, он лучше усваивается. Также пытаюсь общаться с Рией (Риа Шиффнер — тренер Генриха по вращениям), но пока получается не очень хорошо.

В данный момент нахожусь в Германии по визе. Сейчас работаем над получением вида на жительство. Существует два возможных пути: через статус этнического немца или по обычной процедуре — через постоянное проживание и работу в Германии. Мы двигаемся в обоих направлениях. В будущем надеюсь получить гражданство Германии.

Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет. Я не зацикливаюсь на этом, мне всего 17 лет, и все еще впереди. Для меня главное — оставаться здоровым и избегать травм», — заявил Гартунг.

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