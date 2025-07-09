Кихира возобновила тренировки в группе Орсера. Японская фигуристка не выступала с сезона-2022/23 из-за травмы

Японская фигуристка Рика Кихира возобновила тренировки после травмы.

22-летняя спортсменка не выступала на международных стартах с сезона-2022/23. Она восстанавливалась после перелома лодыжки.

«После лечения и реабилитации в Японии возобновляем тренировки в Торонто вместе с Брайаном (Орсером) и Трейси (Уилсон)», – написала Кихира в соцсети, опубликовав фото.

Кихира побеждала в финале Гран-при (2018) и дважды на чемпионатах четырех континентов (2019, 2020). Ее лучший результат на чемпионатах мира – 4-е место в 2019 году.

Фото: instagram.com/rikaskate0721