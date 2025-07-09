«В этом большое отличие Америки от России. В США ты целиком берешь ответственность за свою деятельность». Миронова и Устенко о сборах в Штатах

Фигуристы Миронова и Устенко назвали отличия тренировок в России и США.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. В июне сообщалось, что российский дуэт уехал на сборы в Штаты.

Устенко: С Чарли (Уайтом) работать – это один позитив. Он смешной и добрый. Может рассказать забавную историю, от души посмеяться и потом мягко намекнуть, что пора работать. С Танит (Уайт) круто работать над образом и руками в программе. Она мастер своего дела, умеет из любого положения придумать «вкусную вещь», которая будет смотреться хорошо.

Грег Зюрлайн очень спокойный, понимающий, адекватный. Каждая наша тренировка начинается с его вопроса: «Как вы?» Если это конец дня, то честно отвечаем, что устали. Это и так по нам видно. У нас всегда есть выбор, что нам сделать на тренировке: поскользить, разобрать программы или заняться поддержками. Это интересно, потому что каждый день ты хочешь заниматься разными вещами, и тут это учитывается.

Миронова: В этом большое отличие Америки от России. В США ты целиком берешь ответственность за свою деятельность. Ты сам выбираешь как работать, над чем работать и какое количество времени ты готов на это тратить.

В России у тебя вопрос выбора ставится по-другому – либо ты катаешься, либо ты идешь домой. Но, конечно, все зависит от группы. Здесь немного другой менталитет. Люди работают, потому что они этого хотят. Никто никого не заставляет.

Устенко: В Америке ты можешь выйти на сессию и просто кататься по кругу 45 минут. Это плюс и одновременно минус. Иногда полезно оказаться в более жестких рамках.