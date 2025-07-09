Садкова о новой короткой программе: «Очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится»
Фигуристка Дарья Садкова высказалась о необычном образе для новой программы.
«Друзья, всем привет! Совсем скоро вы увидите процесс постановки моей новой короткой программы.
Это очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится. Ждите!» – сказала Садкова в видео, опубликованном на странице команды Этери Тутберидзе.
Фигуристке 17 лет, в прошлом сезоне она стала серебряным призером чемпионата России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм teamtutberidze_official
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