Садкова о новой короткой программе: «Очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится»

Фигуристка Дарья Садкова высказалась о необычном образе для новой программы.

«Друзья, всем привет! Совсем скоро вы увидите процесс постановки моей новой короткой программы.

Это очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится. Ждите!» – сказала Садкова в видео, опубликованном на странице команды Этери Тутберидзе.

Фигуристке 17 лет, в прошлом сезоне она стала серебряным призером чемпионата России.