Устенко о США: «На такси можно разориться. Надо ждать долго и платить много. В прошлом году за 10-15 минут езды от дома до ТЦ с нас взяли $80»

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, что их удивило в американских ценах.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. В июне сообщалось, что российский дуэт уехал на сборы в США.

Миронова: Мы тренируемся на льду с американским парами. Каждый раз, когда они проезжают мимо нас, мы слышим: «Хай!» Проехали пару кругов и снова: «Хай!» Мы спросили, почему они все время здороваются. Оказалось, это их привычка и часть менталитета.

Когда в США люди спрашивают «как ты?», это не значит, что им интересно, как на самом деле у тебя дела, и они явно не ждут 20-минутный рассказ в ответ.

Устенко: Что самое интересно, тебе могут даже не ответить, когда ты реально начал рассказывать о своей жизни. Потому что вопрос «как дела?» – это не совсем вопрос, а что-то вроде приветствия.

– Часто ли можно слышать русскую речь в США?

Устенко: Мне кажется, в Нью-Йорке, каждый третий говорит по-русски. Не раз случалось, что мы встречали русскоязычных на улице, они нам что-то рассказывали, советовали. В Детройте, наверное, поменьше, но русскую речь тоже можно услышать, например, в магазине.

Миронова: Мне легче, потому что у меня была хорошая база в школе с углубленным языковым уклоном. Но в целом проблем с коммуникацией у нас не возникает.

Устенко: В первую поездку в Америку мне было немного удивительно, что ценник на бутылке воды, например, $2, а когда ее пробивают на кассе – отображается $2,2. Здесь налог не сразу включен в цену. И в каждом штате он разный. В первый приезд это было немного непривычно.

Миронова: Сложно сравнивать цены, учитывая, что в наших странах разный уровень зарплат. Плюс-минус все в одном диапазоне. Но есть и отличие: если ты хочешь нормально питаться, покупать свежие овощи – в США это будет намного дороже. А всякие полуфабрикаты, сладости, печенье – все это здесь стоит недорого, да и выбор огромен. Возможно, из-за этого у них проблемы с питанием.

Устенко: На чем можно разориться, так это на такси. И здесь нет такого, что ты заказал машину, и она через три минуты к тебе приехала. Надо ждать долго и платить много. В прошлом году мы заказали такси от нашего дома до торгового центра. За 10-15 минут езды с нас взяли $80 (по нынешнему курсу 6260 рублей – Спортс’’).