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Николай Угожаев: «Когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за тройку, за победу. Конкуренция у нас очень сильная»

Угожаев уверен, что российские фигуристы могут конкурировать с иностранцами.

— Многие опасались, что российское фигурное катание выпало из международной повестки, и мы теперь как бы варимся в собственном соку. Вот вы смотрите чемпионаты мира, Европы? Иностранные фигуристы сильно ушли вперед?

— Нет, я считаю, мы держим очень высокий уровень. Особенно в мужском катании — тут у нас прям скачок произошел. Думаю, когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за медали, за тройку, за победу. Если не идеально все будет, то все равно конкуренция у нас очень сильная. Прогресс есть, это видно.

— Вы попали в резерв сборной России на сезон-2025/26. Это вас разочаровало или, наоборот, мотивировало?

— Скорее мотивировало. Хочется вернуться в основной состав. Это был мой первый взрослый сезон, так что, думаю, нормально. Конечно, всегда можно лучше, но я не расстроился. Пойдет.

— Рассчитывает выступить на Олимпиаде в 2030 году?

— Ну да, уже даже меньше пяти лет остается. Ориентир есть. Очень хочется. Надежда всегда есть. Работаю с прицелом именно на тридцатый год.

— Евгения Медведева назвала ваш прокат самым любимым в сезоне. Видели это?

— Да, слышал. Конечно, очень приятно. Евгения — крутая спортсменка, уважаемая, двукратная чемпионка мира. Даже несмотря на то, что не взяла олимпийское золото, она всё равно остаётся одной из самых сильных наших фигуристок. Такие слова — это правда очень приятно, — сказал Угожаев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Фонтанка»
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