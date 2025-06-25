Тутберидзе стала героиней обложки журнала «Мнение редакции* может не совпадать»
Тутберидзе стала героиней обложки журнала «Мнение редакции* может не совпадать».
Номер журнала выйдет в свет 14 июля.
«Этери Тутберидзе – героиня обложки четвертого номера журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать»!
Заслуженный тренер России, чье имя стало синонимом железной дисциплины и бескомпромиссной победы.
В новом номере редакция предлагает обратить самое пристальное внимание на дисциплину – ту, что организовывает наши повседневности, рутины, культурные коды и физиологические благополучия. И смотрим мы на нее через призму моды, бизнеса и культуры», – говорится в анонсе номера.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать»
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