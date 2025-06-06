Александра Трусова: «Как думаете, какая у меня неделя?🤰 Первому, кто угадает, подарим наш с Макаром мерч»
Трусова предложила угадать, на какой неделе беременности она находится.
«Как думаете, какая у меня неделя?🤰 Первому, кто угадает, подарим наш с Макаром мерч😊🫶🏻», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова).
Один из подписчиков дал правильный ответ – 31-я неделя.
«Очень быстро отгадали😂 С вами свяжется менеджер, чтобы узнать, куда отправить худи», – добавила фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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