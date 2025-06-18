«Услышала, как бьется сердце нашего малыша. Такие моменты навсегда в памяти». Трусова показала, как делает кардиотокографию

Александра Трусова опубликовала видео того, как делает кардиотокографию.

Кардиотокография (КТГ) – это диагностический метод оценки состояния плода, при котором происходит регистрация частоты сердцебиения плода и сокращений матки.

«У меня сегодня первый раз КТГ. Штучка, чтобы отмечать шевеление, и конфетки, чтобы разбудить, если спит. Ребеночек уже весит два килограмма.

Первая процедура КТГ прошла волнительно, я услышала, как бьется сердце нашего малыша. А такие моменты навсегда остаются в памяти», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

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