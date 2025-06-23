Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 21-летием: «Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения»
Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполняется 21 год.
«Поздравляем Сашу с днем рождения!
Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения.
Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний!» – говорится в поздравлении.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости