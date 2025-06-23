Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 21-летием: «Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения»

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполняется 21 год.

«Поздравляем Сашу с днем рождения!

Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения.

Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний!» – говорится в поздравлении.