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Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 21-летием: «Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения»

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполняется 21 год.

«Поздравляем Сашу с днем рождения!

Пусть впереди будет много счастливых моментов, искренней поддержки и вдохновения.

Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний!» – говорится в поздравлении.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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