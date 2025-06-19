Татьяна Тарасова: «Навка открывает танцевальную группу – это прекрасно. Если будет тренировать – еще лучше»

Тарасова считает, что Навка могла бы стать тренером в танцах на льду.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ранее сообщила, что планирует открыть танцевальную группу в своей школе.

– Навка рассказала, что планирует набрать танцевальную группу. Если Татьяна будет тренировать, из нее получится хороший тренер?

– Она открывает танцевальную группу – это прекрасно. Если будет тренировать – еще лучше. Она имеет на это право, так как долгое время каталась в танцах у разных педагогов, занимала высокие места, выступала с Ромой Костомаровым, они становились чемпионами Европы, мира и Олимпиады.

Если такой профессиональный человек будет тренировать, то, надеюсь, что у нее будут успехи. У нее есть свой театр, каждого артиста она очень любит, правильно подбирает им репертуар. Работает вместе с прекрасным хореографом Петей Чернышовым. Я буду только рада, если такие профессиональные люди будут открывать школы и возглавлять наше танцевальное дело, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .