Татьяна Навка: «Технологии стремительно бегут вперед, и последние несколько лет мы порой прибегаем к помощи ИИ в ледовых шоу»

Навка рассказала, что при создании ледовых шоу пользуется искусственным интеллектом.

Однако, по мнению экс-фигуристки, этот инструмент полноценно не заменит работу человека.

«Сейчас технологии стремительно бегут вперед, и последние несколько лет мы для создания картинок, костюмов, даже стихов порой действительно прибегаем к помощи искусственного интеллекта. Но по выходу, безусловно, все равно работает над этим человек – пишет песни, музыку, рисует декорации и шьет костюмы.

Ледовые шоу делают живые люди, потому что у искусственного интеллекта нет души. Без души ничего не создать прекрасного», – отметила олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка .

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