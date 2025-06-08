Сергей Жуков: «Если кто-то из спортсменов захочет запеть, я с удовольствием спродюсирую целый альбом. Ребята, обращайтесь»

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков готов помочь спортсменам в записи альбома.

«Я всегда открыт к творчеству. И если вдруг кто-то из спортсменов захочет запеть, я с удовольствием спродюсирую целый альбом. Ребята, обращайтесь.

Все умеют петь. Вы просто не знаете, но все в караоке прекрасно поют. Другой вопрос, попадают ли в ноты. Но это другой вопрос, а вот поют все хорошо», – сказал Жуков.

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