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«В мой адрес прозвучала клевета». Мать фигуристки Антоновой подала в суд на родительский комитет группы тренера Медовикова

Мама фигуристки Антоновой подала в суд на родительский комитет.

Татьяна Антонова в апреле обвинила тренера по фигурному катанию Константина Медовикова в домогательствах к ее 12-летней дочери Дарье.

В настоящее время Следственный комитет РФ по Новосибирской области ведет разбирательство по части 2 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Медовиков прекратил работу в спортивной школе, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес тренер никак не комментировал.

Члены родкомитета группы Медовикова призывали органы опеки провести проверку в отношении самой Антоновой – проверить условия жизни несовершеннолетней дочери женщины, а также исполнение родительских обязанностей. 

«В мой адрес прозвучала клевета, которую я намерена опротестовать, поэтому мной 16 мая подано заявление на представителей родительского комитета, составивших обращение в органы опеки и распространивших его в СМИ.

Я по факту их обращения прошла все проверки, результаты приложены к заявлению. У меня есть предположение, что родители, составившие этот документ, руководствовались личными мотивами и были заинтересованы в продолжении работы Медовикова в Центре зимних видов спорта», – сказала Татьяна Антонова. 

Члены родительского комитета группы Медовикова призвали органы опеки проверить маму фигуристки, обвинившую тренера в домогательствах

«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Константин Медовиков
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ТАСС
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