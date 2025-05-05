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Трусова о выступлении в шоу, будучи беременной: «Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало»

Трусова рассказала, какие эмоции испытывала, выступая в шоу беременной.

Александра Игнатова (Трусова) поделилась в соцсети видео, которое она записала перед первым выступлением после того, как узнала о беременности. В ролике фигуристка рассказала о волнении перед выходом на лед.

«Решила поделиться с вами таким видео😊

Вспомнила, что записала видео перед выходом на лед. Честно, мне было очень страшно! Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало!

Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в ее теле развивается новая жизнь! 🩵» – написала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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