Трусова о выступлении в шоу, будучи беременной: «Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало»
Трусова рассказала, какие эмоции испытывала, выступая в шоу беременной.
Александра Игнатова (Трусова) поделилась в соцсети видео, которое она записала перед первым выступлением после того, как узнала о беременности. В ролике фигуристка рассказала о волнении перед выходом на лед.
«Решила поделиться с вами таким видео😊
Вспомнила, что записала видео перед выходом на лед. Честно, мне было очень страшно! Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало!
Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в ее теле развивается новая жизнь! » – написала Трусова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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