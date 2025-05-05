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Губерниев о низких сборах фильма про Роднину: «Сейчас людям, возможно, не до спорта»

Дмитрий Губерниев объяснил низкие кассовые сборы фильма про Ирину Роднину.

Премьера фильма «Роднина» состоялась 6 марта. По данным издания «Абзац», на 20 апреля сборы составили почти 205 млн рублей при бюджете проекта в 425 млн.

«Я участвовал в презентации фильма, но еще не успел его посмотреть. И может быть, у нас [в России] сейчас не совсем до спорта даже в кино с учетом трудностей времен, хотя Роднина и есть символ как нашего, так и мирового спорта. После таких настоящих шедевров, как «Легенда № 17» и «Движение вверх», конечно, сложно рассчитывать на какой-то успех.

Сейчас вышел фильм «Финал» про историческую победу Алекно и нашей волейбольной сборной. И надеюсь, все будет хорошо и этот фильм посмотрят. Но, возможно, нам [россиянам] сейчас как не до самого спорта, так и не до спортивного кино. Страна живет и интересуется другим. Будут изменения, может быть, все вкусят этот фильм и досмотрят его.

Может ли быть такое, что людям надоело смотреть о достижениях прошлого? Скажу так: без прошлого нет и будущего! Здесь, конечно, никаких перекосов быть не должно. Как мне кажется, мы все-таки действительно должны смотреть в будущее.

Это не значит, что мы должны быть Иванами, не помнящими родства. Невозможно представить себе движение вперед в фигурном катании, если ты не знаешь, кто такая Роднина. Если Ирина Константиновна не яркая фигура, значит, советского спорта не было.

Роднина вместе с Харламовым – символ советского и российского спорта. Мы все выросли на Ирине Константиновне, на «Калинке», на ее слезах и катании без музыки. Она абсолютно гений в этом виде спорта, легенда из легенд! Она самая титулованная фигуристка всех времен и народов!

Мы же говорим, что Россия – страна возможностей. Мы должны отталкиваться от великого прошлого и идти вперед, а не стоять на месте. Просто сейчас людям, возможно, не до спорта. Если ситуация в стране и мире изменится, мы вернемся к просмотру спортивного кино», – сказал Губерниев.

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
кино
logoДмитрий Губерниев
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