Ирина Роднина: «Очень много спортсменов с корнями из России выступает за другие страны. Это успех нашей страны и нашей школы»

Ирина Роднина назвала показатель успеха российской школы фигурного катания.

– Главный плюс нашего фигурного катания – самобытность. Мы не идем в струе развития Старого Света – европейского фигурного катания, – и в русле Нового Света. Плюс, считаю, что очень много спортсменов российского происхождения или с корнями из России выступает за другие страны. А это успех нашей страны и нашей школы.

– А какие минусы есть в нашем фигурном катании?

– Минусов очень много, но о минусах не говорят – их исправляют. Вижу, что их исправляют. У нас потенциал большой, время есть, кадры как спортивные, так и тренерские есть. Главное, чтобы все совпало, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина .