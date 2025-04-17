Ирина Роднина: «Очень много спортсменов с корнями из России выступает за другие страны. Это успех нашей страны и нашей школы»
Ирина Роднина назвала показатель успеха российской школы фигурного катания.
– Главный плюс нашего фигурного катания – самобытность. Мы не идем в струе развития Старого Света – европейского фигурного катания, – и в русле Нового Света. Плюс, считаю, что очень много спортсменов российского происхождения или с корнями из России выступает за другие страны. А это успех нашей страны и нашей школы.
– А какие минусы есть в нашем фигурном катании?
– Минусов очень много, но о минусах не говорят – их исправляют. Вижу, что их исправляют. У нас потенциал большой, время есть, кадры как спортивные, так и тренерские есть. Главное, чтобы все совпало, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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