Полина Тихонова пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова
Об этом сообщил ее отец – чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов. Сейчас фигуристка пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова.
– Не знаю, насколько это надолго или нет, но пока Полина ходит заниматься и учиться владению коньком у Алексея Юрьевича Горшкова. Останется ли она в одиночном или пойдет в танцы – пока на распутье, непонятно.
– Почему решили попробовать танцы, а не парное катание, например?
– Потому что она очень хорошо чувствует музыку и обладает чувством позы и паузы. Для парного катания, наверное, слишком длинные рычаги. Я за парное катание, потому что мне было бы удобнее. Повторюсь, это еще временно, посмотрим, что будем делать дальше, – сказал Тихонов.
Тихоновой 15 лет, в этом сезоне она заняла 18-е место на первенстве России среди юниорок.
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