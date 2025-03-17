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Полина Тихонова пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова

Полина Тихонова может перейти из одиночного катания в танцы на льду.

Об этом сообщил ее отец – чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов. Сейчас фигуристка пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова.

– Не знаю, насколько это надолго или нет, но пока Полина ходит заниматься и учиться владению коньком у Алексея Юрьевича Горшкова. Останется ли она в одиночном или пойдет в танцы – пока на распутье, непонятно.

– Почему решили попробовать танцы, а не парное катание, например?

– Потому что она очень хорошо чувствует музыку и обладает чувством позы и паузы. Для парного катания, наверное, слишком длинные рычаги. Я за парное катание, потому что мне было бы удобнее. Повторюсь, это еще временно, посмотрим, что будем делать дальше, – сказал Тихонов. 

Тихоновой 15 лет, в этом сезоне она заняла 18-е место на первенстве России среди юниорок.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
женское катание
Полина Тихонова
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Алексей Тихонов
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