Катарина Гербольдт: «На олимпийский отбор нужно отправить Кондратюка. У него хорошо получается первая половина сезона, а отбор как раз в эти даты»
Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года.
– Если бы от вас зависел выбор, кого из фигуристов включили бы первыми номерами?
– В парах, танцах и женском одиночном катании все очевидно. В танцах это Степанова – Букин, они должны ехать, в парах – Мишина – Галлямов, они выигрывают все, у девушек Петросян явный лидер.
Самый большой вопрос – мужское одиночное катание. Наши ребята сильно подтянулись за время отсутствия на мировой арене, из пятерки каждый достоин ехать на олимпийский отбор. Кондратюк – мой бывший ученик, будет глупо ожидать, что назову кого-то другого, ха-ха.
– У каждого свои симпатии.
– Тогда нужно отправить Марка. Это заслуженно, он в начале сезона показывал чистые прокаты со всеми четверными, чаще всего у него хорошо получается первая половина сезона, а отбор как раз должен быть в эти даты.
– Верите, что ISU утвердит весь наш состав? Не будет ли вмешательства в последний момент?
– Нет однозначного ответа, но очень надеюсь, что все будет хорошо, – сказала тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт.
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