Катарина Гербольдт: «На олимпийский отбор нужно отправить Кондратюка. У него хорошо получается первая половина сезона, а отбор как раз в эти даты»

Гербольдт считает, что на олимпийский отбор в Пекине должен поехать Кондратюк.

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года.

– Если бы от вас зависел выбор, кого из фигуристов включили бы первыми номерами?

– В парах, танцах и женском одиночном катании все очевидно. В танцах это Степанова – Букин, они должны ехать, в парах – Мишина – Галлямов, они выигрывают все, у девушек Петросян явный лидер.

Самый большой вопрос – мужское одиночное катание. Наши ребята сильно подтянулись за время отсутствия на мировой арене, из пятерки каждый достоин ехать на олимпийский отбор. Кондратюк – мой бывший ученик, будет глупо ожидать, что назову кого-то другого, ха-ха.

– У каждого свои симпатии.

– Тогда нужно отправить Марка . Это заслуженно, он в начале сезона показывал чистые прокаты со всеми четверными, чаще всего у него хорошо получается первая половина сезона, а отбор как раз должен быть в эти даты.

– Верите, что ISU утвердит весь наш состав? Не будет ли вмешательства в последний момент?

– Нет однозначного ответа, но очень надеюсь, что все будет хорошо, – сказала тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт.

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