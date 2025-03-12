Максим Некрасов: «Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Меня тянут горы»

Фигурист Максим Некрасов рассказал о желании взойти на Эльбрус.

Некрасов выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской.

«Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Полноценным подходом, реально хочу, но пока не могу себе позволить. Уже после карьеры. Это рискованно, и нужна подготовка. На каждый уровень нужно готовиться. Я поднимался в горы, по Приэльбрусью. Не знаю даже, есть у меня горная болезнь или нет. Только когда поднимаешься выше 3000 м.

Меня тянут горы, мне нравится. У бабушки в Ставрополе постоянно хочу куда-то в горы. Машук, Домбай. И хочется хотя бы издалека посмотреть на Эверест. На Альпы. Разные горы, но эти места мне очень хотелось бы увидеть, хотя бы издалека», – сказал Некрасов.