Максим Некрасов: «Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Меня тянут горы»
Фигурист Максим Некрасов рассказал о желании взойти на Эльбрус.
Некрасов выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской.
«Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Полноценным подходом, реально хочу, но пока не могу себе позволить. Уже после карьеры. Это рискованно, и нужна подготовка. На каждый уровень нужно готовиться. Я поднимался в горы, по Приэльбрусью. Не знаю даже, есть у меня горная болезнь или нет. Только когда поднимаешься выше 3000 м.
Меня тянут горы, мне нравится. У бабушки в Ставрополе постоянно хочу куда-то в горы. Машук, Домбай. И хочется хотя бы издалека посмотреть на Эверест. На Альпы. Разные горы, но эти места мне очень хотелось бы увидеть, хотя бы издалека», – сказал Некрасов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости