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Кагановская о популярности в соцсетях: «Это не моя заслуга. Я вижу людей, которые работают каждый день, занимаются стратегией. Я для этого ничего не делала»

Фигуристка Василиса Кагановская высказалась о своей популярности в соцсетях.

Кагановская выступает в танцах на льду с Максимом Некрасовым.

«Это не моя заслуга. Я вижу людей, которые работают прямо каждый день, занимаются стратегией. Я для этого ничего не делала.

Большой прирост аудитории произошел после контрольных прокатов 2022 года. Я искала, что стало причиной. Думала, может, контрольные прокаты стали такими популярными, посмотрела, что у других фигуристов. На самом деле, просто люди начали делать нарезки видео с поддержками и публиковать.

И эти видео, которые не я делала, стали очень популярными. Мы (с Валерием Ангелополом – Спортс’‘) тогда катали «Восток». А потом они стали искать другие программы – «Ромео и Джульетту» и так далее», – сказала Кагановская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
танцы на льду
соцсети
logoВалерий Ангелопол
logoВасилиса Кагановская
logoсборная России
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