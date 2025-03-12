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Виктория Стрельцова: «В межсезонье займусь четверным лутцем, может, еще флип попробую»

Фигуристка Стрельцова рассказала, что планирует работать над четверным лутцем.

12-летняя Виктория Стрельцова – победительница Мемориала Станислава Жука.

«В межсезонье займусь четверным лутцем, может, еще флип попробую.

Я начала кататься в два года на уличном катке. Кто для меня пример в фигурном катании? Я на всех смотрю.

Мечта в фигурном катании – выиграть Олимпиаду, мне кажется, что так у всех. В 10-11 лет поняла, что фигурное катание – уже не просто хобби», – сказала Стрельцова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Виктория Стрельцова
женское катание
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