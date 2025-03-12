Виктория Стрельцова: «В межсезонье займусь четверным лутцем, может, еще флип попробую»
Фигуристка Стрельцова рассказала, что планирует работать над четверным лутцем.
12-летняя Виктория Стрельцова – победительница Мемориала Станислава Жука.
«В межсезонье займусь четверным лутцем, может, еще флип попробую.
Я начала кататься в два года на уличном катке. Кто для меня пример в фигурном катании? Я на всех смотрю.
Мечта в фигурном катании – выиграть Олимпиаду, мне кажется, что так у всех. В 10-11 лет поняла, что фигурное катание – уже не просто хобби», – сказала Стрельцова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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