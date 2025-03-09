Билан о роли Рудковской в фигурном катании: «Она вкладывается в это дело, бизнес, но он связан с искусством и спортом. Такие люди очень нужны»

Дима Билан высказался о роли Яны Рудковской в фигурном катании.

«Я себя особо не дискредитировал, чтобы мне не доверять, рассказываю все что можно. Чем всегда были интересны и важны импресарио? Это люди, которые в определенный момент, когда тревожные времена, вкладывают свои силы, популяризируют какой-то жанр.

Я думаю, что популяризация льда, коньков, фигурного катания полезна для страны. Большие легенды, которые завоевывали медали на Олимпиадах, должны реализовываться, продолжать свою карьеру. Благодаря таким проектам, которые и коммерчески должны быть успешными, реализуются люди, молодые ученики или заслуженные обладатели медалей. Они популяризируют нашу страну.

Чтобы эти вожжи не отпустились, чтобы этот жанр никуда не делся, нужны такие люди, как Яна Рудковская . Она вкладывается в это дело, бизнес, но он связан с искусством и спортом. Такие люди, как Дягилев, например, другие – очень нужны людям», – сказал Билан.

– Некоторым кажется, что, наоборот, Рудковская как будто навязывает фигурное катание детям.

– Не смешивайте одно с другим, пожалуйста, вы путаете понятия. Мой крестный сын Александр Плющенко тоже занимается коньками. А детей куда отдают? Туда, во что верят. Понимаете? Они просто показывают, как они его отдали в фигурное катание. Вам все ключи уже раздали, мне кажется, можно отмыкать двери и получать ответы. Только надо быть внимательными.

– Дети иногда сопротивляются такому.

– Не знаю об этом. Уже не мне судить, – добавил певец.