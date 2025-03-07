Аделия Петросян: «Кумиров у меня нет. Больше всех люблю Ханю – никто так не отдавался фигурному катанию, на мой взгляд»

Фигуристка Аделия Петросян рассказала, за что ей нравится Юдзуру Ханю.

– Кого из известных фигуристов вы считаете своим кумиром и почему?

– Я много раз говорила, что кумиров у меня нет. Больше всех люблю Юдзуру Ханю. Никто так не отдавался фигурному катанию, на мой взгляд. Он очень любит то, чем занимается. Это видно в его программах, – сказала двукратная чемпионка России.