Аделия Петросян: «Кумиров у меня нет. Больше всех люблю Ханю – никто так не отдавался фигурному катанию, на мой взгляд»
Фигуристка Аделия Петросян рассказала, за что ей нравится Юдзуру Ханю.
– Кого из известных фигуристов вы считаете своим кумиром и почему?
– Я много раз говорила, что кумиров у меня нет. Больше всех люблю Юдзуру Ханю. Никто так не отдавался фигурному катанию, на мой взгляд. Он очень любит то, чем занимается. Это видно в его программах, – сказала двукратная чемпионка России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Про Город
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