Таисия Щербинина: «Очень много времени работаем над взаимоотношениями в паре на льду. Думаю, это самое сложное в парном катании»

Фигуристка Таисия Щербинина рассказала, что самое сложное в парном катании.

Щербинина и Артем Петров – серебряные призеры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при страны.

«Мы даже не будем думать о четверных прыжках, потому что нас сейчас более-менее устраивает наш контент, надо просто катать его чисто. Насчет четверных подкруток и выбросов у нас другое видение, с таким контентом, как у нас, тоже можно выигрывать.

Что остается самым сложным в парном катании? Скатанность друг с другом, всегда нужно много над этим работать. Мы очень много времени работаем над взаимоотношениями в паре на льду. Думаю, это самое сложное в парном катании. Также появилось еще больше ответственности в сравнении с одиночным катанием.

Что хотим обязательно сделать за карьеру? Выиграть Олимпиаду», – сказала Щербинина.

«Думаю, что это главная цель для любого спортсмена, и для нас тоже», – добавил Петров.