Александра Трусова: «С хейтом я не столкнулась благодаря родителям, которые мне закрыли социальные сети»
«Я активно стараюсь вести социальные сети. В силу возраста я достаточно рано перестала выступать – я не говорю, что я закончила, чтобы не было никаких сейчас заголовков, просто не выступаю на соревнованиях.
У меня это никогда не было связано – карьера и сети. С хейтом я не столкнулась благодаря родителям, которые мне закрыли социальные сети. Я могла что-то выкладывать только или через них, или если на какое-то время они открывали, чтобы я могла выложить что-то.
Когда я уже перестала выступать, естественно, у меня все стало открыто, и я стала чаще вести социальные сети. Теперь на меня комментарии никак не влияют, и я могу спокойно, даже прочитав их, ни о чем не задумываться.
В своих социальных сетях я стараюсь транслировать правильный контент, чувствуя ответственность за маленьких детей, которые меня смотрят. И, надеюсь, я могу их чему-то научить», – сказала фигуристка Александра Трусова (Игнатова).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий