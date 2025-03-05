Александра Трусова: «С хейтом я не столкнулась благодаря родителям, которые мне закрыли социальные сети»

Трусова рассказала, что не столкнулась с хейтом в соцсетях благодаря родителям.

«Я активно стараюсь вести социальные сети. В силу возраста я достаточно рано перестала выступать – я не говорю, что я закончила, чтобы не было никаких сейчас заголовков, просто не выступаю на соревнованиях.

У меня это никогда не было связано – карьера и сети. С хейтом я не столкнулась благодаря родителям, которые мне закрыли социальные сети. Я могла что-то выкладывать только или через них, или если на какое-то время они открывали, чтобы я могла выложить что-то.

Когда я уже перестала выступать, естественно, у меня все стало открыто, и я стала чаще вести социальные сети. Теперь на меня комментарии никак не влияют, и я могу спокойно, даже прочитав их, ни о чем не задумываться.

В своих социальных сетях я стараюсь транслировать правильный контент, чувствуя ответственность за маленьких детей, которые меня смотрят. И, надеюсь, я могу их чему-то научить», – сказала фигуристка Александра Трусова (Игнатова).