Александр Галлямов: «Во время показательного номера я умудрился порезать палец. А вот потом что случилось, то случилось – въехал в след и подвернул ногу»

Александр Галлямов рассказал подробности о травме, полученной на Байкале.

«Р-Спорт» 1 марта сообщил о том, что фигурист повредил ногу во время турнира на Байкале. Тогда Галлямов назвал эту информацию ложной и показал в телеграм-канале порез пальца.

Сегодня появилась новость, что у спортсмена перелом лодыжки. Сам он утверждает, что подвернул ногу.

«Весь сезон болела нога, и приходилось ждать окончания сезона, чтобы дать ей покой и начать делать процедуры. Но, к сожалению, пришлось немного изменить сроки, чтобы травма не усугублялась.

Поэтому сейчас придется пройти курс восстановления. Нам очень понравилось кататься на Байкале, ощущения совершенно непередаваемые. И показательный номер, кстати, мы докатали до конца.

Правда, я умудрился во время исполнения порезать палец [на руке]. А вот потом что случилось, то случилось – лед крошился, въехал в след и подвернул ногу», – сказал Галлямов.

Травма Галлямова – цирк. Из-за путаницы с версиями все только хуже