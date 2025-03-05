Александр Галлямов: «Во время показательного номера я умудрился порезать палец. А вот потом что случилось, то случилось – въехал в след и подвернул ногу»
«Р-Спорт» 1 марта сообщил о том, что фигурист повредил ногу во время турнира на Байкале. Тогда Галлямов назвал эту информацию ложной и показал в телеграм-канале порез пальца.
Сегодня появилась новость, что у спортсмена перелом лодыжки. Сам он утверждает, что подвернул ногу.
«Весь сезон болела нога, и приходилось ждать окончания сезона, чтобы дать ей покой и начать делать процедуры. Но, к сожалению, пришлось немного изменить сроки, чтобы травма не усугублялась.
Поэтому сейчас придется пройти курс восстановления. Нам очень понравилось кататься на Байкале, ощущения совершенно непередаваемые. И показательный номер, кстати, мы докатали до конца.
Правда, я умудрился во время исполнения порезать палец [на руке]. А вот потом что случилось, то случилось – лед крошился, въехал в след и подвернул ногу», – сказал Галлямов.
Травма Галлямова – цирк. Из-за путаницы с версиями все только хуже
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