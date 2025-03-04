Любовь Рубцова: «Сезон в принципе хороший, но было очень много недочетов, буду стараться их исправлять. Очень хочу выйти во взрослые»

Фигуристка Любовь Рубцова назвала текущий сезон одним из лучших для себя.

Рубцовой 16 лет, в этом сезоне она стала бронзовым призером этапа Гран-при среди юниоров в Санкт-Петербурге. Также она стала 10-й на Кубке Федерации и 12-й на первенстве России.

«Сезон в принципе хороший, но было очень много недочетов, буду стараться их исправлять. Этот год, наверное, один из самых лучших, запоминающихся, в команде Евгения Викторовича (Плющенко) мне очень нравится.

Самый сложный момент сезона – это его начало. Самый яркий момент – второй этап Гран-при России среди юниоров, я хорошо там выступила – у меня было две чистых программы и произвольная с двумя тройными акселями.

Хочу ли выйти во взрослые? Очень хочу выйти уже. Если я по возрасту прохожу, то сто процентов выхожу во взрослые», – сказала Рубцова.