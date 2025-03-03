Чемпионат России по синхронному катанию. Команда «Парадиз» одержала победу, «Кристалл Айс» – на 2-м месте
Команда «Парадиз» стала чемпионом России по синхронному катанию.
Соревнования завершились 2 марта.
Чемпионат России по синхронному катанию-2025
Санкт-Петербург
Итоговое положение
1. «Парадиз» – 237,41
2. «Кристалл Айс» – 212,45
3. «Татарстан» – 210,76
4. «Спартак-Экосистем» – 179,22
5. «Арабеск» – 176,38
6. «Лексема» – 175,04
Произвольная программа
1. «Парадиз» – 158,39
2. «Татарстан» – 137,82
3. «Кристалл Айс» – 136,51
4. «Лексема» – 114,31
5. «Спартак-Экосистем» – 112,97
6. «Арабеск» –112,69
Короткая программа
1. «Парадиз» – 79,02
2. «Кристалл Айс» – 75,94
3. «Татарстан» – 72,94
4. «Спартак-Экосистем» – 66,25
5. «Арабеск» – 63,69
6. «Лексема» – 60,73
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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