Кацалапов назвал спортсменов года: «Среди мальчиков – Дикиджи. Среди девушек – Петросян, она маленький боец, умеет делать сложные вещи и при этом красиво кататься»

Кацалапов назвал чемпионов России Дикиджи и Петросян фигуристами года.

– Кто для вас стал спортсменом года?

– Среди мальчиков – Влад Дикиджи . За парным катанием, к сожалению, не так подробно слежу, поэтому никого не могу выделить. Но мой друг Вова Морозов рассказывает, за кем в будущем надо будет следить.

Среди девушек на первой строчке идет Аделия Петросян . Она – маленький боец, который умеет делать сложные с технической точки зрения вещи и при этом красиво кататься. Нас с Викой (Синициной) она всегда вдохновляла, – сказал олимпийский чемпион в команде, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов .

Также Кацалапов оценил решение олимпийского чемпиона из Франции Гийома Сизерона возобновить карьеру в дуэте Лоранс Фурнье‑Бодри.

– Гийом Сизерон объявил возобновлении карьеры с новой партнершей. Вас это удивило? Может, замотивировало вернуться на соревновательный лед?

– Странные эмоции. Мы очень долго разделяли один соревновательный лед. Гийом – это талантище, всегда было круто с ним соревноваться. Если перекладывать это на себя, то такое решение принять далеко не просто. Тяжело начинать кататься с новой партнершей, заново переживать эти нагрузки и этот стресс. Наверное, он нам когда‑нибудь расскажет, что привело его к этому решению, – сказал Кацалапов.