Маргарита Базылюк: «Произвольной программой недовольна. Сезон шел не по нарастающей, а по убывающей – это связано, наверное, с головой»

Маргарита Базылюк осталась недовольна своим прокатом произвольной программы.

Базылюк заняла третье место в финале Гран-при России среди юниоров. Она упала в начале программы с тройного акселя, но затем исполнила три квада.

«Произвольной программой точно не довольна, хотелось бы, чтобы на этом турнире все сложилось, и я откатала бы чисто две программы. По настроению, наверное, нейтрально.

Конечно, ощущение радости есть. Сезон шел не по нарастающей, а по убывающей. Это связано, наверное, с головой. Видно, что-то не так делала.

Как здоровье? Нормально. На самом деле, на первенстве России рассчитывала, что я выеду первый аксель, а дальше пойдет само. Четверные я практически не тренировала, больше аксель.

Сейчас я проанализировала, что случилось на первенстве, мы решили с тренерами, что если аксель не получается, еду дальше, когда-то же он получится», – сказала фигуристка.