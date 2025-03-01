Маргарита Базылюк: «Произвольной программой недовольна. Сезон шел не по нарастающей, а по убывающей – это связано, наверное, с головой»
Базылюк заняла третье место в финале Гран-при России среди юниоров. Она упала в начале программы с тройного акселя, но затем исполнила три квада.
«Произвольной программой точно не довольна, хотелось бы, чтобы на этом турнире все сложилось, и я откатала бы чисто две программы. По настроению, наверное, нейтрально.
Конечно, ощущение радости есть. Сезон шел не по нарастающей, а по убывающей. Это связано, наверное, с головой. Видно, что-то не так делала.
Как здоровье? Нормально. На самом деле, на первенстве России рассчитывала, что я выеду первый аксель, а дальше пойдет само. Четверные я практически не тренировала, больше аксель.
Сейчас я проанализировала, что случилось на первенстве, мы решили с тренерами, что если аксель не получается, еду дальше, когда-то же он получится», – сказала фигуристка.
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