Яна Рудковская: «В 2027 году ледовый театр и академия Плющенко откроют свои двери в Азербайджане, Турции и Дубае»

Рудковская сообщила о планах открыть академию Плющенко в Баку, Анталии и Дубае.

Ранее бизнесмен Эмин Агаларов сообщил, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская планируют в партнерстве с ним строить ледовый дворец в городе-курорте Sea Breeze в Баку. Строительство может начаться уже в 2025 году и занять два года.

«В первый день весны не могу не поделиться прекрасной новостью, так как работа в «Ангелах Плющенко» и создание международного театра «Plushenko show» – кипит.

В 2027 году ледовый театр и академия «Ангелы Плющенко» откроет не только свои двери в роскошном Sea Breeze в Азербайджане, но и в Турции, в солнечной Анталии, а также в любимом для всех россиян Дубае.

Кстати, руководит всем нашим международным направлением один из моих старших сыновей – Николай Батурин (тот самый, за которым я лазила через забор, и прошла 221 суд по детям и не только со своим бывшим мужем). Тот самый, которому я дала потрясающее образование.

Николай закончил с красным дипломом МГИМО, а сейчас заканчивает так же достойно магистратуру. Как и Андрей, который также уходит после окончания в большой бизнес по приглашению одной из лучших российских компаний.

Наш фокус – не только создать наши школы с топовым тренерским штабом, но и создать условия для международных сборов для спортсменов из разных стран мира. А также показывать туристам со всего мира на постоянной основе наши ледовые шоу с балетом.

Искусство на льду и на паркете, то, чем славится наша великая страна – фигурное катание и балет.

Мы смогли объединить единственные в мире эти два вида искусства в наших эксклюзивных шоу на музыку великого П. И. Чайковского, которые в нашей коллаборации смогут увидеть туристы со всего мира в трех лучших туристических городах: Sea Breeze в Баку, Анталия и Дубай.

Начало положено, работаем с нашими друзьями, партнерами и инвесторами», – написала продюсер, совладелица академии Плющенко.