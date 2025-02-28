Артем Петров: «Со следующего сезона мы с Щербининой переходим во взрослое катание, потому что это мой последний сезон, в котором я по возрасту прохожу в юниоры»

Щербинина и Петров сообщили, что переходят во взрослые в следующем сезоне.

Сегодня Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.

— Рассматриваете второе место как неудачу?

Петров: Скорее всего да, как неудачу. Это связано с моей грубой ошибкой на каскаде.

— Насколько тяжело было кататься в сильнейшей разминке?

Щербинина: Достаточно сложно, потому что всегда играют нервы. Считаю, что сегодня мы справились, не без ошибок, но довольны результатом.

— Что нужно добавить, чтобы быть на высоте?

Щербинина: Парное катание — это скатанность партнеров и стабильность.

Петров: Я считаю, что не стоит учить ультра‑си, просто нужно показывать стабильное чистое катание.

— Задумываетесь о переходе на взрослый уровень?

Петров: Со следующего сезона мы переходим во взрослое катание, потому что это мой последний сезон, в котором я по возрасту прохожу в юниоры.

Щербинина: Я думаю, что нужно будет начинать все с нуля, набирать рейтинг и показывать стабильные чистые прокаты.