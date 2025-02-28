Артем Петров: «Со следующего сезона мы с Щербининой переходим во взрослое катание, потому что это мой последний сезон, в котором я по возрасту прохожу в юниоры»
Сегодня Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.
— Рассматриваете второе место как неудачу?
Петров: Скорее всего да, как неудачу. Это связано с моей грубой ошибкой на каскаде.
— Насколько тяжело было кататься в сильнейшей разминке?
Щербинина: Достаточно сложно, потому что всегда играют нервы. Считаю, что сегодня мы справились, не без ошибок, но довольны результатом.
— Что нужно добавить, чтобы быть на высоте?
Щербинина: Парное катание — это скатанность партнеров и стабильность.
Петров: Я считаю, что не стоит учить ультра‑си, просто нужно показывать стабильное чистое катание.
— Задумываетесь о переходе на взрослый уровень?
Петров: Со следующего сезона мы переходим во взрослое катание, потому что это мой последний сезон, в котором я по возрасту прохожу в юниоры.
Щербинина: Я думаю, что нужно будет начинать все с нуля, набирать рейтинг и показывать стабильные чистые прокаты.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий