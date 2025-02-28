Иван Тельнов: «В чем наше отличие от других? В сюжете, он очень сложный. В отношениях между нами в танце, держим роль»
Дрожжина и Тельнов отметили, что им нравится катать танцы с сюжетом и образами.
Сегодня фигуристы заняли третье место в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.
— Что значит для вас эта бронза?
Тельнов: Мы очень долго шли к этому, постоянно трудились и старались улучшаться. В произвольной программе изменили рисунок, чтобы выглядел более активным. Считаю, что результат хороший. Очень приятно. Нам больше нравится катать танцы с сюжетом и образами.
Дрожжина: Результат хороший, мы молодцы.
— Какие вы в программах?
Тельнов: Неординарные.
— В чем ваше отличие от других?
Тельнов: В сюжете, он очень сложный. В отношениях между нами в танце, держим роль.
— Насколько для вас важно освоить сложные элементы?
Дрожжина: Взрослые успеем освоить, пока по юниорам покатаемся.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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