0

Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»

Фигуристка Фефелова заявила, что осталась довольная проведенным сезоном.

Сегодня Мария Фефелова и Артем Валов завоевали серебро в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге. 

Фефелова: Мы очень рады, что заняли второе место. Сохранить форму после первенства было несложно, тренировались как обычно. Много катали, тренировались.

— Где храните свои медали?

Валов: Под диваном, пока полочки нет для медалей, приходится хранить под диваном.

Фефелова: У меня все в папочке.

— Как оцениваете сезон?

Фефелова: Мы довольны, провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели. Будем готовиться к соревнованиям в Сочи, а потом конец сезона.

— Кто нравится из наших взрослых танцоров?

Валов: Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

— Чьи «Дюны» нравятся?

Валов: Наверное, Петра Гуменника и Евгения Семененко.

— Гуменник или Семененко?

Фефелова: Гуменник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Кубок Федерации
Мария Фефелова
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Артем Валов
танцы на льду
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Тельнов: «В чем наше отличие от других? В сюжете, он очень сложный. В отношениях между нами в танце, держим роль»
28 февраля, 14:24
⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
2128 февраля, 12:11
Зоя Пестова: «На первенстве России была конкуренция выше. На настрой это не повлияло, узнали об этом, я чуть расстроилась»
27 февраля, 17:56
Главные новости
Тарасова о возвращении Сизерона в спорт: «Интересно будет увидеть, что получится. Он очень одаренный человек»
3вчера, 21:21
Бестемьянова о дуэте Фурнье-Бодри – Сизерон: «Это очень рискованно для Гийома, но не для Лоранс. Для нее это прекрасная возможность покататься с фантастическим партнером»
5вчера, 21:14
Алексей Мишин: «Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует»
11вчера, 20:45
Рудковская о победах Костылевой и Сарновского в финале Гран-при России среди юниоров: «Придется раскошелиться фее-крестной!»
46вчера, 20:40
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава победили в парах, Голиченко и Даренский – 2-е, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран – 3-и
19вчера, 18:53
Тарасова о словах Тутберидзе про судейство: «Не спорю с Этери Георгиевной, но мое мнение, что Костылевой поставили мало»
157вчера, 18:45
Аверина и Соловьев, Волосожар и Крестин победили в «Народном Ледниковом периоде»
10вчера, 18:38
Плющенко об олимпийском отборе: «Отправил бы Дикиджи, Игнатова – запасным. По девочкам – Фролову, второй – Муравьеву. Это где-то и шутка, и где-то не шутка»
113вчера, 17:16
Плющенко о Муравьевой: «Где-то были трудности с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти и преодолеть»
17вчера, 17:10
Плющенко о выступлении сына на Мемориале Жука: «Ехали не за местом. Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает»
25вчера, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00