Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»

Фигуристка Фефелова заявила, что осталась довольная проведенным сезоном.

Сегодня Мария Фефелова и Артем Валов завоевали серебро в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.

Фефелова: Мы очень рады, что заняли второе место. Сохранить форму после первенства было несложно, тренировались как обычно. Много катали, тренировались.

— Где храните свои медали?

Валов: Под диваном, пока полочки нет для медалей, приходится хранить под диваном.

Фефелова: У меня все в папочке.

— Как оцениваете сезон?

Фефелова: Мы довольны, провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели. Будем готовиться к соревнованиям в Сочи, а потом конец сезона.

— Кто нравится из наших взрослых танцоров?

Валов: Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

— Чьи «Дюны» нравятся?

Валов: Наверное, Петра Гуменника и Евгения Семененко.

— Гуменник или Семененко?

Фефелова: Гуменник.