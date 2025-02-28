Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
Сегодня Мария Фефелова и Артем Валов завоевали серебро в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.
Фефелова: Мы очень рады, что заняли второе место. Сохранить форму после первенства было несложно, тренировались как обычно. Много катали, тренировались.
— Где храните свои медали?
Валов: Под диваном, пока полочки нет для медалей, приходится хранить под диваном.
Фефелова: У меня все в папочке.
— Как оцениваете сезон?
Фефелова: Мы довольны, провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели. Будем готовиться к соревнованиям в Сочи, а потом конец сезона.
— Кто нравится из наших взрослых танцоров?
Валов: Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
— Чьи «Дюны» нравятся?
Валов: Наверное, Петра Гуменника и Евгения Семененко.
— Гуменник или Семененко?
Фефелова: Гуменник.
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